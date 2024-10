Montegranaro e Montecchio Gallo si annullano così la sfida finisce senza reti

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) 0 K-SPORT: Taborda, Pagliarini, Stortini, Torricini D. (23’st Capasso), Zaffagnini (37’st Capodaglio), Alidori, Perpepaj (37’st Torricini P.), Capponi, Jallow, Di Matteo (37’st Proesmans), Mancini (33’ Iuvalé). All. Eddy Mengo. K-Sport: Cerretani, Nastase, Notariale, Dominici, Nobili, Carta, Peroni (10’st Di Pollina), Sakaj, Perri, Villanova (35’st Gurini), Magnanelli (25’st Fiorani). All. Giuseppe Magi. Arbitro: Francesco Tasso di Macerata Si chiude con un pareggio abianche latrae KSport, che si affrontano a viso aperto, ma non conczzano le occasioni create nel corso dei novanta minuti. I padroni di casa ci provano subito con una conclusione velenosa di Jallow, mentre gli ospiti rispondono con Peroni, ma ledelle due formazioni non si gonfiano.