Medio Oriente, Schlein: “Sentita Meloni per preoccupazione su escalation” (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA – “Io e Meloni ci siamo sentite per una forte preoccupazione sull’escalation in Medio Oriente. Ci siamo confrontate e dal mio punto di vista le ho detto che dobbiamo ottenere il cessate il fuoco; che vogliamo vedere uno sforzo diplomatico e politico, del governo e dell’Ue, per spingere la comunità internazionale a fare tutta la pressione che serve per far finire la guerra, per cessare il fuoco, liberare gli ostaggi, fermare il massacro di civili. Siamo a un anno dall’attacco di Hamas, ci sono state oltre 41mila vittime tra i civili, fare l’equazione tra Hamas e il popolo palestinese è come fare un regalo ad Hamas”. E’ quanto affermato dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. L'articolo Medio Oriente, Schlein: “Sentita Meloni per preoccupazione su escalation” L'Opinionista. Lopinionista.it - Medio Oriente, Schlein: “Sentita Meloni per preoccupazione su escalation” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA – “Io eci siamo sentite per una fortesull’in. Ci siamo confrontate e dal mio punto di vista le ho detto che dobbiamo ottenere il cessate il fuoco; che vogliamo vedere uno sforzo diplomatico e politico, del governo e dell’Ue, per spingere la comunità internazionale a fare tutta la pressione che serve per far finire la guerra, per cessare il fuoco, liberare gli ostaggi, fermare il massacro di civili. Siamo a un anno dall’attacco di Hamas, ci sono state oltre 41mila vittime tra i civili, fare l’equazione tra Hamas e il popolo palestinese è come fare un regalo ad Hamas”. E’ quanto affermato dalla segretaria del Partito Democratico, Elly. L'articolo: “persu” L'Opinionista.

"Israele combatte anche per noi". Medioriente - la verità di Sallusti - Lo sta facendo sfidando l'Onu, le cancellerie occidentali, parte delle opinioni pubbliche occidentali e molti opinionisti occidentali. Cosa molto grave perché si fa fatica a spiegare a chi ci ascolta che Israele non sta solo combattendo per se stessa e per il suo diritto a esistere. ... (Iltempo.it)

La guerra in Medio Oriente è sempre più cruenta anche nel giorno dell'anniversario dello scoppio : sei raid israeliani a Beirut - L'azione è più cruenta nel giorno dell'anniversario dello scoppio Da un lato della recinzione iniziava la commemorazione delle vittime, mentre dall’altro Hamas, seguendo un copione simbolico, lanciava quattro razzi dal sud della Striscia. . . Sei raid israeliani consecutivi hanno investito la ... (Gazzettadelsud.it)

Medioriente - Sala : “Liliana Segre guida più importante per Milano” - Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in occasione dell’anniversario dell’attentato del 7 ottobre presso la sinagoga di Milano. “Permettetemi un pensiero speciale anche da parte mia a Liliana Segre, perché vorrei dirti che, al di là dell’affetto tra di noi, tu sei una guida per me e peri ... (Lapresse.it)