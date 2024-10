Martin Scorsese a Torino, il regista allontana ritiro: “Ho ancora tanti film da fare” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Se sto pensando a ritirarmi? Assolutamente no, non intendo dire arrivederci al cinema. Devo ancora fare alcuni film, spero che Dio mi dia la forza, e anche i soldi, per poterli fare”. Lo ha detto in conferenza stampa al Museo del Cinema di Torino Martin Scorsese, che questa sera riceverà il premio Stella della Mole. “Il film su Sinatra è stato rimandato, a quello su Gesù sto lavorando”, ha aggiunto in merito ai suoi prossimi progetti. Lapresse.it - Martin Scorsese a Torino, il regista allontana ritiro: “Ho ancora tanti film da fare” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Se sto pensando a ritirarmi? Assolutamente no, non intendo dire arrivederci al cinema. Devoalcuni, spero che Dio mi dia la forza, e anche i soldi, per poterli”. Lo ha detto in conferenza stampa al Museo del Cinema di, che questa sera riceverà il premio Stella della Mole. “Ilsu Sinatra è stato rimandato, a quello su Gesù sto lavorando”, ha aggiunto in merito ai suoi prossimi progetti.

Martin Scorsese a Torino : “Se penso al ritiro? Ho ancora tanti film da fare” - Il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio a Martin Scorsese che ha realizzato alcuni dei film più memorabili e celebrati della storia del cinema ed è diventato egli stesso l’incarnazione dei classici di sempre, raccontando con la sua magistrale tecnica l’immaginario della società ... (Lapresse.it)

L’Inter vince ma subisce ancora due gol e da un Torino in dieci : Inzaghi - c’è un problema difesa - O forse no. Già, perché al di là della Champions in cui la differenza tecnica era enorme e in cui la serata di gala ha dato motivazioni e attenzione extra, tra Udine e San Siro col Toro la squadra produce e trova tre gol, ma al contempo continua a concedere troppo e non può mai davvero gestire. Per ... (Sportface.it)

Inter-Torino - ancora pienone a San Siro : il dato sugli spettatori - Con Marcus Thuram che sta regalando un grande spettacolo a tutti grazie alla sua tripletta e all’espulsione causata di Maripan. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... (Inter-news.it)