LIVE – Berrettini-Rune, secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Rune, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). Il campione romano all'esordio ha battuto in due tie-break l'ostico australiano Christopher O'Connell, rassicurando tutti sulle sue condizioni fisiche dopo il ritiro di Tokyo a causa dei problemi agli addominali. Sul suo cammino adesso c'è l'esuberante danese, dodicesima forza del tabellone e beneficiario di un bye al debutto. Tra i due giocatori si tratta del quarto scontro diretto della carriera, con Rune che è in vantaggio per 2-1 e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Quest'anno si sono incontrati a metà agosto in occasione del primo turno del Masters 1000 di Cincinnati e Berrettini fu costretto ad alzare bandiera bianca in rimonta.

