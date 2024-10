La Promessa, trame spagnole: Santos si vendica di Vera e porta alla luce il suo segreto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel corso delle prossime puntate La Promessa avremmo modo di conoscere Santos, il figlio di Ricardo, che non nasconderà la sua attrazione per Vera. Al contrario del padre il ragazzo avrà un carattere ombroso e ben presto mostrerà il suo vero volto. Dopo aver saputo da Petra che Vera e Lope si sono baciati, sarà deciso a vendicarsi. L’occasione arriverà quando Margarita gli chiederà di organizzare una merenda tra amici. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi della soap di Rete 4? Scopriamolo insieme. Anticipazioni spagnole La Promessa: Santos ricatta Vera Fin dal suo arrivo alla tenuta, Santos mostrerà molto interesse per Vera. La ragazza però non ricambierà i suoi sentimenti, anche perché nel suo cuore ci sarà solo Lope. Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: Santos si vendica di Vera e porta alla luce il suo segreto Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel corso delle prossime puntate Laavremmo modo di conoscere, il figlio di Ricardo, che non nasconderà la sua attrazione per. Al contrario del padre il ragazzo avrà un carattere ombroso e ben presto mostrerà il suo vero volto. Dopo aver saputo da Petra chee Lope si sono baciati, sarà deciso arsi. L’occasione arriverà quando Margarita gli chiederà di organizzare una merenda tra amici. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi della soap di Rete 4? Scopriamolo insieme. AnticipazioniLaricattaFin dal suo arrivotenuta,mostrerà molto interesse per. La ragazza però non ricambierà i suoi sentimenti, anche perché nel suo cuore ci sarà solo Lope.

La Promessa, trame spagnole: Santos si vendica di Vera e porta alla luce il suo segreto - Un periodo difficile attende Vera nelle prossime puntate La Promessa. Santos la costringe a lasciare Lope, poi porta alla tenuta la madre della ragazza. (superguidatv.it)

Mário Santos quer mais equipas de Futsal do FC Porto: “Mais uma promessa cumprida” | OneFootball - No passado sábado, após o evento de futebol feminino no Estádio do Dragão, o FC Porto viveu mais um capítulo histórico, desta vez com a introdução do Futsal no Dragão, através das equipas de formação ... (onefootball.com)

Ramón faz promessa no Corinthians e contesta máxima de Luxemburgo - O técnico Ramón Díaz não acredita que o Corinthians cedeu o empate para o Internacional nos últimos minutos por receio de ser derrotado pelo clube gaúcho ... (trivela.com.br)