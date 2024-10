"La peggior partita con la maglia del Milan". Theo Hernandez allo sbando: la follia a Firenze a partita finita (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un rigore procurato, un rigore sbagliato ed un cartellino rosso rimediato a partita conclusa. È questa, forse, la peggior partita nella storia del Milan di Theo Hernandez? Il forse va tolto, è questa decisamente. Il finale di Firenze è stato acceso ed il terzino francese ha chiuso nel peggiore dei modi una serata a dir poco negativa. Pairetto lo ha dovuto mandar via per delle proteste inutili e figlie di un nervosismo che va cercato altrove, in primis nel gioco e nell'atteggiamento della squadra rossonera. E per fortuna che c'era Morata, subito pronto ad allontanarlo per evitare che l'arbitro nel suo referto aggiungesse aggravanti da squalifica lunga. Plateali le rimostranze di Theo, a voce alta e con fare arrogante, lui che del Milan è il capitano e dovrebbe tenere un comportamento da esempio. Difendere la squadra sì, far brutta figura anche no. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un rigore procurato, un rigore sbagliato ed un cartellino rosso rimediato aconclusa. È questa, forse, lanella storia deldi? Il forse va tolto, è questa decisamente. Il finale diè stato acceso ed il terzino francese ha chiuso nele dei modi una serata a dir poco negativa. Pairetto lo ha dovuto mandar via per delle proteste inutili e figlie di un nervosismo che va cercato altrove, in primis nel gioco e nell'atteggiamento della squadra rossonera. E per fortuna che c'era Morata, subito pronto adntanarlo per evitare che l'arbitro nel suo referto aggiungesse aggravanti da squalifica lunga. Plateali le rimostranze di, a voce alta e con fare arrogante, lui che delè il capitano e dovrebbe tenere un comportamento da esempio. Difendere la squadra sì, far brutta figura anche no.

Liberoquotidiano.it - "La peggior partita con la maglia del Milan". Theo Hernandez allo sbando: la follia a Firenze a partita finita

