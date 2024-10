'La morte ovvero il pranzo della domenica' in scena nell’auditorium Vallisa di Bari (Di lunedì 7 ottobre 2024) Uno spettacolo lieve e toccante intorno al più grande tabù della nostra cultura. L’attrice Serena Balivo e il regista, drammaturgo e pedagogo teatrale Mariano Dammacco, noti per il modo in cui si muovono con grande perizia e passo leggero tra poesia e narrazione, aprono uno squarcio di luce sulla Baritoday.it - 'La morte ovvero il pranzo della domenica' in scena nell’auditorium Vallisa di Bari Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Uno spettacolo lieve e toccante intorno al più grande tabùnostra cultura. L’attrice Serena Balivo e il regista, drammaturgo e pedagogo teatrale Mariano Dammacco, noti per il modo in cui si muovono con grande perizia e passo leggero tra poesia e narrazione, aprono uno squarcio di luce sulla

“Ho assaporato la morte - ma non mi piace fare la vittima. Dico che sono viva - è diverso” : il racconto commosso di Ilaria Galassi al Grande Fratello - “Mal di testa, sono svenuta, vedevo delle immagini, persone che non c’erano quindi c’era qualcosa che non andava e sono stata operata per dieci ore il 24 dicembre del 2000”, spiega Galassi nel confessionale. Decisamente toccante anche la risposta di Ilaria Galassi a un evento che le ha totalmente ... (Ilfattoquotidiano.it)

Grande Fratello - la rinascita di Ilaria Galassi : "Ho assaporato la morte - amo la vita" (VIDEO) - Ilaria Galassi a cuore aperto al Grande Fratello: la gieffina racconta come è cambiato il suo approccio alla vita dopo la malattia e quando sia stata importante la vicinanza delle sue amiche. (Comingsoon.it)

“Ho assaporato la morte”. Ilaria Galassi choc al “Grande Fratello” - il racconto inedito - (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, i concorrenti nominati nella seconda puntata Leggi anche: “Grande fratello”, Luca senza freni: la confessione a luci rosse spiazza tutti (VIDEO) Leggi anche: “Grande Fratello”, il concorrente crolla in lacrime mentre parla ... (Tvzap.it)