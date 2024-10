Ilfattoquotidiano.it - La guerra sta diventando il pane quotidiano dell’Occidente: la pace torni al centro

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nei capitoli finali di uno dei suoi capolavori, La montagna incantata, Thomas Mann descrive come il precipitare verso la Primamondiale sia punteggiato dall’esplodere di una microconflittualità che si estende in modo inquietante anche ad episodi apparentemente banali. Impossibile non cogliere angosciose analogie vuol momento attuale. La disgregazione politica e sociale avanza a passi di gigante in Italia. Ogni forza politica, nessuna esclusa, è in preda a lotte intestine condotte esclusivamente all’insegna della competizione tra piccoli gruppi autoreferenziali quanto avidi del potere centrale e locale.