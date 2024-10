La Giornata mondiale della salute mentale sbarca al cinema: al Rouge et Noir il film "Io sono un po' matto... e tu?" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giovedì 10 ottobre al Rouge et Noir alle 18:30 per "La Giornata mondiale della salute mentale" la Fondazione Tommaso Dragotto organizza l'incontro VisivaMente, sulla salute mentale e il cinema patologico. Per l'occasione al cinema sarà proiettato il film "Io sono un po' matto e tu?" di Palermotoday.it - La Giornata mondiale della salute mentale sbarca al cinema: al Rouge et Noir il film "Io sono un po' matto... e tu?" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giovedì 10 ottobre aletalle 18:30 per "La" la Fondazione Tommaso Dragotto organizza l'incontro VisivaMente, sullae ilpatologico. Per l'occasione alsarà proiettato il"Ioun po'e tu?" di

