L'8 ottobre la Gran Guardia s'illumina di turchese per la Settimana nazionale della dislessia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Verona si illumina di turchese in occasione della Settimana nazionale della dislessia 2024: nella serata di martedì 8 ottobre, il Palazzo della Gran Guardia, nella bellissima Piazza Bra, sarà "colorato" su iniziativa della Sezione provinciale AID di Verona, con il prezioso contributo di AGSM AIM Veronasera.it - L'8 ottobre la Gran Guardia s'illumina di turchese per la Settimana nazionale della dislessia Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Verona sidiin occasione2024: nella serata di martedì 8, il Palazzo, nella bellissima Piazza Bra, sarà "colorato" su iniziativaSezione provinciale AID di Verona, con il prezioso contributo di AGSM AIM

Anticipazioni Grande Fratello del 7 ottobre : atteso il confronto tra Shaila Gatta e Javier - Nuovo appuntamento con il Grande Fratello: Alfonso Signorini è pronto a guidare il suo pubblico in una nuova puntata del reality show che potrebbe regalare grandi colpi di scena. Non è ancora certo, ma potrebbe attenderci un nuovo arrivo al Grande Fratello, vista l’uscita di Ilaria Clemente. ... (Dilei.it)

Anticipazioni Grande Fratello : immuni - nomination e provvedimenti di stasera - 7 ottobre - su Canale 5 - Il team del Grande Fratello Alfonso Signorini torna a ricoprire il suo ruolo di conduttore per la diciottesima edizione del programma. In nomination per questa settimana ci sono quattro concorrenti ma non sono previste eliminazioni. I preferiti dal pubblico guadagneranno l'immunità e dovranno ... (Movieplayer.it)

Grande Fratello - anticipazioni del 7 ottobre : un colpo di scena per Enzo Paolo Turchi - Questa sera spazio ai nuovi sviluppi del “triangolo amoroso” della Casa che sembra essere andato in frantumi. Nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera 7 ottobre dalle 21:30 su Canale 5. Il verdetto ... (Metropolitanmagazine.it)