Juric non decolla. Mota regala speranza al Monza. Solito Dovbyk, ma la Roma fatica (Di lunedì 7 ottobre 2024) Monza 1 Roma 1 Monza (3-4-2-1): Pizzignacco 6.5; Izzo 5, Marì 6.5, Carboni 6; Pereira 6 (28’ st D’Ambrosio 6), Bondo 6, Bianco 6.5 (19’ st Mota 7), Kyriakopoulos 5.5; Pessina 5.5, Maldini 6 (44’ st Caprari sv); DJuric 5. Allenatore: Nesta 6.5.Roma (3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 6, Ndicka 6, Angelino 5.5 (26’ st Hermoso 6); Celik 5.5 (41’ st Baldanzi sv), Koné 6.5, Cristante 6, El Shaarawy 6 (20’ pt Zalewski 5.5); Pellegrini 5.5 (41’ st Shomurodov sv), Soulé 5 (26’ st Pisilli 6); Dovbyk 7. Allenatore: Juric 6. Arbitro: La Penna di Roma 5.5. Reti: 16’ st Dovbyk, 25’ st Mota. Note: ammoniti: Soulé, Kyriakopoulos, DJuric, D’Ambrosio. Angoli: 3-1 per la Roma. Recupero: 4’; 5’. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024)(3-4-2-1): Pizzignacco 6.5; Izzo 5, Marì 6.5, Carboni 6; Pereira 6 (28’ st D’Ambrosio 6), Bondo 6, Bianco 6.5 (19’ st7), Kyriakopoulos 5.5; Pessina 5.5, Maldini 6 (44’ st Caprari sv); D5. Allenatore: Nesta 6.5.(3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 6, Ndicka 6, Angelino 5.5 (26’ st Hermoso 6); Celik 5.5 (41’ st Baldanzi sv), Koné 6.5, Cristante 6, El Shaarawy 6 (20’ pt Zalewski 5.5); Pellegrini 5.5 (41’ st Shomurodov sv), Soulé 5 (26’ st Pisilli 6);7. Allenatore:6. Arbitro: La Penna di5.5. Reti: 16’ st, 25’ st. Note: ammoniti: Soulé, Kyriakopoulos, D, D’Ambrosio. Angoli: 3-1 per la. Recupero: 4’; 5’.

