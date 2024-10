Italgas nel Piano strategico 2024-2030 investimenti per 156 mld

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Ildel Gruppoper il periodo, prevede 15,6 miliardi d’, in aumento di 7,5 miliardi, destinati all’acquisizione di 2i Rete Gas, agli interventi per lo sviluppo della distribuzione del gas in Italia e in Grecia, al rafforzamento della presenza nel settore idrico e all’accelerazione della crescita nel campo dell’efficienza energetica, con un forte commitment per il raggiungimento degli obiettivi climatici UE.rimarca l’impegno per il consolidamento del settore della distribuzione del gas in Italia con l’obiettivo di moltiplicare le sinergie per garantire importanti benefici per famiglie e imprese in termini di sicurezza, efficienza, qualità del servizio, decarbonizzazione degli usi finali e costi.