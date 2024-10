Italgas acquisisce 2i Rete Gas per 53 miliardi

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’acquisizione di 2iGas da parte disegna un momento storico per il settore energetico in Europa. Ecco cosa è successo in queste settimane. Con un investimento di 5,3di euro,si appresta a diventare il più grande distributore di gas del continente, rafforzando la sua presenza su un mercato in continua evoluzione. Questo accordo non solo aumenta il peso strategico diin Italia, ma pone le basi per un’espansione verso nuovi orizzonti europei., foto Ansa – VelvetMage 2iGas: un accordo miliardario L’operazione da 5,3di euro rappresenta una delle acquisizioni più rilevanti degli ultimi anni nel settore energetico., con questo accordo, si assicura una quota di mercato superiore al 50% nella distribuzione del gas in Italia, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leader indiscusso.