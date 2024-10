Israele Hamas, il Papa scrive ai cattolici in Medio Oriente: «Sto con gli abitanti di Gaza martoriati e allo stremo» (Di lunedì 7 ottobre 2024) «Sono con voi abitanti di Gaza, martoriati e allo stremo». Papa Francesco scrive una lettera ai cattolici che vivono in Medio Oriente ad un anno esatto dai massacri partiti dalla caccia Ilmessaggero.it - Israele Hamas, il Papa scrive ai cattolici in Medio Oriente: «Sto con gli abitanti di Gaza martoriati e allo stremo» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) «Sono con voidi».Francescouna lettera aiche vivono inad un anno esatto dai massacri partiti dalla caccia

L’Ordine dei medici di Torino scrive al governo : «Le parole del Papa sull’aborto sono un marchio di infamia» - Siamo certi che i ministri interpellati sapranno rispondere tutelando la dignità e il ruolo dei medici» e «in ogni caso non permetteremo che si calpestino i diritti di donne e ragazze che cercano di accedere al percorso di interruzione volontaria di gravidanza». L’Ordine dei medici di Torino ha ... (Open.online)

L’Ordine dei medici di Torino scrive al governo : «Le parole del Papa sull’aborto sono un marchio di infamia» - Piena solidarietà ai medici che attuano la 194. Siamo certi che i ministri interpellati sapranno rispondere tutelando la dignità e il ruolo dei medici» e «in ogni caso non permetteremo che si calpestino i diritti di donne e ragazze che cercano di accedere al percorso di interruzione volontaria di ... (Open.online)

Il figlio di Andreotti scrive a Il Tempo : "Vi racconto il legame di papà col generale Dalla Chiesa" - . Chiesi al presidente cosa fosse successo e raccolsi la confidenza che oggi, davanti a tante cattiverie, mi sento di rivelare. Dalla Chiesa e di chiunque altro tra gli assassinati». Di alcuni argomenti trattati in quelle occasioni mio padre preferì proprio per rispetto del generale non fare mai ... (Iltempo.it)