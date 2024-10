Inzaghi "In A tante squadre forti. Thuram? Spero rientri presto" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il tecnico dell'Inter ha ricevuto il premio Scopigno ROMA - È stato Simone Inzaghi il grande protagonista del Premio Manlio Scopigno. Al Salone d'Onore del Coni, a Roma, è andata in scena la cerimonia di consegna del riconoscimento dedicato all'allenatore che guidò il Cagliari alla conquista dello s Ilgiornaleditalia.it - Inzaghi "In A tante squadre forti. Thuram? Spero rientri presto" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il tecnico dell'Inter ha ricevuto il premio Scopigno ROMA - È stato Simoneil grande protagonista del Premio Manlio Scopigno. Al Salone d'Onore del Coni, a Roma, è andata in scena la cerimonia di consegna del riconoscimento dedicato all'allenatore che guidò il Cagliari alla conquista dello s

A Inzaghi il premio Scopigno! Poi ringrazia : «Grazie Inter. 2 figure» - Il tecnico dell’Inter ha poi commentato in questo modo: «Fa piacere ricevere un premio come questo. A Inzaghi il premio Scopigno: il mister dell’Inter commenta! DUE VOLTE – Simone Inzaghi ha vinto a Rieti il premio ‘Manlio Scopigno’ come miglior allenatore della Serie A 2023-24. Il tecnico ... (Inter-news.it)

Inzaghi pronto a ricevere un nuovo premio. Con lui altri due interisti - Inzaghi premiato come miglior allenatore della Serie A LA GIORNATA – Inzaghi si è recato stamattina al Salone d’onore del CONI per ricevere il premio di “miglior allenatore della stagione di Serie A 2024-2025”. Tali due pilastri del club meneghino hanno recentemente consolidato il proprio legame ... (Inter-news.it)