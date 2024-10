Intesa Sanpaolo e Fondazione Asilo Mariuccia insieme per supportare le vittime di violenza (Di lunedì 7 ottobre 2024) Intesa Sanpaolo e Fondazione Asilo Mariuccia hanno avviato una raccolta fondi attraverso For Funding (la piattaforma di crowdfunding della banca) destinata al progetto Casa Ersilia che prevede la realizzazione di due case rifugio a indirizzo segreto sul territorio lombardo per donne vittime di abusi e violenze. Si tratta di strutture che ospitano a titolo gratuito le donne sole, o con i loro figli, che si sono rivolte a un centro antiviolenza in quanto soggette a violenza di genere. Attraverso la collaborazione con la rete antiviolenza, operatrici specializzate valutano la pericolosità del rientro nel domicilio abituale e concordano con le donne il collocamento in un luogo protetto e quindi segreto. Lettera43.it - Intesa Sanpaolo e Fondazione Asilo Mariuccia insieme per supportare le vittime di violenza Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)hanno avviato una raccolta fondi attraverso For Funding (la piattaforma di crowdfunding della banca) destinata al progetto Casa Ersilia che prevede la realizzazione di due case rifugio a indirizzo segreto sul territorio lombardo per donnedi abusi e violenze. Si tratta di strutture che ospitano a titolo gratuito le donne sole, o con i loro figli, che si sono rivolte a un centro antiin quanto soggette adi genere. Attraverso la collaborazione con la rete anti, operatrici specializzate valutano la pericolosità del rientro nel domicilio abituale e concordano con le donne il collocamento in un luogo protetto e quindi segreto.

