Intervento di riqualificazione al passaggio a livello: strada chiusa al traffico (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da oggi fino a domenica 13 ottobre alle 8, il passaggio a livello di via Martiri Fantini a Cervia sarà chiuso per lavori di manutenzione. La Rete Ferroviaria Italiana - Ferrovie dello Stato ha avviato da oggi un importante Intervento di rinnovo dell'impianto per aumentarne la sicurezza, con la Ravennatoday.it - Intervento di riqualificazione al passaggio a livello: strada chiusa al traffico Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da oggi fino a domenica 13 ottobre alle 8, ildi via Martiri Fantini a Cervia sarà chiuso per lavori di manutenzione. La Rete Ferroviaria Italiana - Ferrovie dello Stato ha avviato da oggi un importantedi rinnovo dell'impianto per aumentarne la sicurezza, con la

Il Rio Maggio è più sicuro. Ultimo passaggio dei lavori. Intervento da sei milioni - Avanza il cantiere per l’adeguamento idraulico del torrente a Romito Magra. Effettuato il getto della soletta della copertura nella parte tombata. (lanazione.it)

Salento, il passaggio a livello non funziona bene: attese fino a 20 minuti. E il sindaco scrive al prefetto - Passaggio a livello Sannicola/Lido Conchiglie e Sannicola/Chiesanuova direzione Gallipoli: una vera e propria croce. No non si intende quella di Sant’Andrea ma croce come tormento ... (quotidianodipuglia.it)

Il nuovo sottopasso che unisce la città. Chiusa la gara: c’è un solo candidato - Il 30 settembre sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte per la realizzazione dell’intervento. Un’opera ciclo-pedonale da oltre 6milioni di euro pensata per collegare il centro con la ... (lanazione.it)