Inter Inzaghi | Arbitri? Ci sono tanti episodi al limite ma per fortuna c’è il Var

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “La questione arbitrale? Diciamo che dobbiamo tutti quanti aiutarli perché non è semplice, cial, non semplici da giudicare.tamente abbiamo uno strumento importante che è il Var”. A dirlo è il tecnico dell’, Simoneparlando delle polemiche arbitrali che siregistrate nell’ultimo turno di campionato, a margine del Premio Scopigno e Pulici al Salone d’Onore del Coni. “Come sta Thuram? Ieri misentito con il medico dell’, sembra stia un pochino meglio, c’è qualche apprensione, adesso lo vedrà anche lo staff della Francia e speriamo possa recuperare velocemente”, ha detto l’allenatore nerazzurro che dopo la sosta affronterà la Roma di Ivan Juric allo stadio Olimpico. Al momento l’è seconda in classifica con quattordici punti.