Il grande ritorno del retinolo per la pelle | la routine antiage secondo le direttive dell’UE

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Con la Terra che prosegue nel suo moto di rivoluzione e si allontana dal sole, giunge finalmente il momento di riprendere, o iniziare, con la skincarecompleta. E ilfa parte di questa, come ingrediente anti-età star. Ci saranno tuttavia dei cambiamenti dovuti al nuovo regolamento sulimposto dall’Unione Europea in materia di sicurezza dei cosmetici. Possiamo quindi dichiarare aperta la stagione del, il Sacro Graal dei cosmetici, la superstar dei trattamenti, l’ingrediente amato per le sue proprietà ringiovanenti e non solo. Ricordandoci però che le cose stanno per cambiare.