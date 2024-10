Ho fatto sesso su Facetime con uno sconosciuto poi ho scoperto che è un pezzo grosso del mio studio Non so che fare | l’appello di una avvocatessa

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Unadisperata si è rivolta alla rubrica del Daily Mail “Dear Jane” per cercare conforto e soprattutto avere un consiglio su come comportarsi dopo una scoperta scioccante. “Tutto è iniziato alla festa di Natale in ufficio dellolegale per cui lavoro da poco meno di un anno – racconta la donna -. Era la prima volta che partecipavo alla festa dell’azienda. Lavoro come paralegale per il dipartimento di diritto ambientale e la festa è stata la prima volta in cui ho interagito con molte persone di altri dipartimenti, quindi c’erano un sacco di volti sconosciuti. Molti mi avevano detto che in queste occasioni c’è il caos assoluto e così è stato”. Poi un incontro romantico: “Alla festa, dopo qualche bicchiere di champagne di troppo, ho iniziato a chiacchierare con un uomo molto bello. Non è successo niente tra noi alla festa, ma abbiamo avuto subito una alchimia speciale.