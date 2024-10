Ha ragione Fonseca | I rigorini sono ridicoli ormai è un circo

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ci risiamo. Il fantasma dei “” si aggira per la Serie A. Di nuovo. Questo weekend ne ha sancito il grande ritorno. Dopo la Juve ecco il grande “” di Fiorentina-Milan: Pairetto, il Var, i rigoristi sbagliati, gli errori, la magica serata di De Gea. Agli stava venendo un coccolone alla fine. Ma merito al tecnico del Milan per aver palesato pubblicamente il fastidio per quei rigori davvero troppo sul filo per essere chiamati tali.e iè un, non è più calcio – ha detto il portoghese – Quanti rigori abbiamo visto in questa giornata di campionato? Questo non è calcio, il calcio è contatto: un tocco minimo, un contatto, non può bastare per un rigore. E non parlo solo di quello assegnato contro di noi, mi riferisco anche al primo che ci hanno dato.situazioni che influenzano l’andamento della partita.