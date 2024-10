Giovane scomparso nel nulla da due giorni, ritrovata carbonizzata la sua auto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da sabato 5 ottobre a Cerignola non si hanno più notizie di un 32enne del posto noto alle forze dell'ordine.Dopo la denuncia di scomparsa presentata dai parenti, le forze dell'ordine hanno avviato le indagini.Nella giornata di domenica 6 ottobre, l'auto con la quale l'uomo si era Foggiatoday.it - Giovane scomparso nel nulla da due giorni, ritrovata carbonizzata la sua auto Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da sabato 5 ottobre a Cerignola non si hanno più notizie di un 32enne del posto noto alle forze dell'ordine.Dopo la denuncia di scomparsa presentata dai parenti, le forze dell'ordine hanno avviato le indagini.Nella giornata di domenica 6 ottobre, l'con la quale l'uomo si era

Le forze Usa hanno colpito 15 obiettivi Houthi nello Yemen - Lo hanno riferito i militari. "Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno condotto oggi attacchi contro 15 obiettivi Houthi nelle aree dello Yemen controllate dagli stessi ribelli sostenuti dall'Iran", ha precisato sui social media il comando militare responsabile delle forze ... (Quotidiano.net)

Londra : nostre forze hanno fatto la loro parte in Medio Oriente - Sul suo sito web, l'agenzia di stampa britannica Reuters afferma che al momento il Ministero della Difesa di Londra non fornisce informazioni su come le forze del Regno Unito siano state coinvolte. In una dichiarazione pubblicata sul suo account X, Healey ha ringraziato "tutto il personale ... (Quotidiano.net)

Raid delle forze speciali nei tunnel di Hezbollah : così gli israeliani hanno preparato l'invasione del Libano - La rete tentacolare dei tunnel di Hezbollah sembra essere molto più vecchia e articolata di quella di Hamas. Le incursioni di questi mesi sarebbero servite a Tel Aviv per preparare un piano più ampio: un invasione, secondo alcuni, ormai imminente. (Ilgiornale.it)