"Esprimo la mia vicinanza e tutta la mia solidarietà ai medici e agli infermieri del 118 aggrediti a Palermo. Assistiamo sempre più spesso a gesti vili e vigliacchi nei confronti degli operatori sanitari. Non esistono giustificazioni per atti di violenza dissennati verso chi ogni giorno mette a

Messinatoday.it - Giambona (Pd): “Aggressioni a operatori sanitari sono gesti vili”

