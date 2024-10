Gazzaniga meglio di De Gea | il portiere del Girona para tre rigori all’Athletic Bilbao e poi svela il suo segreto – Video

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un rigoreto ogni 10?, nella stessa partita. Pauloha deciso di entrare nella storia con una prestazione clamorosa. Salva ilper ben tre volte,ndo tre diversiai giocatori dell’Athleticnel match valido per la nona giornata di Liga: il primo al 28? ad Alex Berenguer, poi al 57? blocca Inaki Williams. Ma il rigore è da ripetere: un minuto più tardi anche Ander Herrera si fa ipnotizzare dalargentino. “Non ricordo un’altra partita così”, ha detto a fine partita. E in effetti, non ha tutti i torti.ha poito anche il suo: “Dadavanti a un rigore pensi sempre dirlo“. Non solo fiducia ma anche analisi: “Li abbiamo studiati e questa volta è andata bene”. Come si è conclusa la gara? Con il gol vittoria di Stuani – attaccante del– proprio con un calcio di rigore.