siena 3 Seravezza Pozzi 2 SIENA (4-3-1-2): Stacchiotti; Morosi (33' st Zichella), Fort (1' st Achy), Cavallari, Di Paola; Farneti, Lollo (19' st Ricchi), Mastalli; Candido (14' st Boccardi); Semprini (23' st Ruggiero), Galligani. (A disposizione: Giusti, Biancon, Hagbe, Carbè). All. Lamberto Magrini. Seravezza POZZI (3-5-2): Lagomarsini; Mosti, Paolieri, Sanzone; Salerno (45' st Stabile), Bedini (39' st Coly), Menghi, Bartolini (33' st Turini), Lepri (25' st Greco); Bellini (33' st Bocci), Benedetti. (A disposizione: Borghini, Piccolo, Beconcini, Caddeo). All. Lucio Brando. Arbitro Petraglione di Termoli (assistenti di linea Fiorucci e Fiordi di Gubbio). Reti: 14' pt Mastalli (Si), 22' Bedini (Se), 26' Benedetti (Se); 32' st e 44' Galligani (Si). Note: gialli a Mosti (Se), Semprini,Mastalli (Si). SIENA – C'è un viareggino a rovinare i sogni del Seravezza Pozzi.

Sport.quotidiano.net - Galligani ribalta Seravezza. Impresa sfiorata al Franchi

