Fuga dai terreni da bonificare Immobiliare Villasanta asta deserta

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nulla di fatto per la vendita deidell’l’giudiziaria: ritenuto ancora troppo alto il prezzo base di 5,6 milioni, con rilanci minimi da 50mila euro, per il lotto di beni da aggiudicare che sono "e fabbricati fatiscenti da demolire oltre a 2 cabine Enel, compresi tra la via Raffaello Sanzio (a nord), Viale Monza (a est) e via Enrico Mattei (a sud e nella parte centrale), con una superficie di 127mila metri quadrati". Di certo l’area, che sorge accanto all’ex raffineria della Lombarda Petroli da cui la notte del 22 febbraio 2010 furono sversate 2.400 tonnellate di gasolio e oli combustibili che dal Lambro arrivarono fino alla foce del Po, non è facile da vendere. (Ilgiorno.it)