FOTO Fondovalle Isclero a fuoco autotreno carico di polli

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI vigili deldel distaccamento di Telese Terme questa notte sono intervenuti sullaall’altezza dell’uscita di Melizzano per l’incendio di un automezzodi animali, in particolare dei. Il fatto si è verificato alle 4:00 mentre stava percorrendo l’arteria stradale. Sul posto i caschi rossi che hanno provveduto a spegnere il rogo con inevitabili disagi alla viabilità per rimettere in sicurezza la carreggiata. L'articolo, adiproviene da Anteprima24.it.