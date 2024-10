Fontana di Trevi, dal Giubileo ingresso contingentato: non è escluso un ticket (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Fontana di Trevi a numero chiuso dal Giubileo e non è escluso il pagamento di un ticket. Ad annunciarlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio l’intervento di manutenzione straordinaria del monumento. "Alla fine della manutenzione della Fontana di Trevi, entro la fine dicembre, la passerella sarà smantellata – ha affermato Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) –dia numero chiuso dale non èil pagamento di un. Ad annunciarlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio l’intervento di manutenzione straordinaria del monumento. "Alla fine della manutenzione delladi, entro la fine dicembre, la passerella sarà smantellata – ha affermato

