Esplode in aula il power bank: sette studenti intossicati a Napoli (Di lunedì 7 ottobre 2024) Paura in una scuola superiore di Napoli, dove un power bank del cellulare è esploso in classe, provocando l’intossicazione di sette studenti. Tra questi, due sono stati trasportati al pronto soccorso in condizioni più gravi. L’incidente è avvenuto il 4 ottobre al Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Elio Vittorini” nel quartiere Arenella. Il personale del 118 è intervenuto immediatamente con bombole per l’intossicazione da fumo, mentre l’aula è stata evacuata per precauzione. Per fortuna, non ci sono state conseguenze più serie, ma il panico tra gli studenti è stato inevitabile. Approfondiamo la vicenda. studenti al Pronto Soccorso Secondo le prime ricostruzioni, il power bank, un dispositivo portatile per ricaricare il cellulare, si trovava all’interno di uno zaino di plastica appartenente a una studentessa. Urbanpost.it - Esplode in aula il power bank: sette studenti intossicati a Napoli Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Paura in una scuola superiore di, dove undel cellulare è esploso in classe, provocando l’intossicazione di. Tra questi, due sono stati trasportati al pronto soccorso in condizioni più gravi. L’incidente è avvenuto il 4 ottobre al Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Elio Vittorini” nel quartiere Arenella. Il personale del 118 è intervenuto immediatamente con bombole per l’intossicazione da fumo, mentre l’è stata evacuata per precauzione. Per fortuna, non ci sono state conseguenze più serie, ma il panico tra gliè stato inevitabile. Approfondiamo la vicenda.al Pronto Soccorso Secondo le prime ricostruzioni, il, un dispositivo portatile per ricaricare il cellulare, si trovava all’interno di uno zaino di plastica appartenente a una studentessa.

Il power bank del cellulare esplode in classe : almeno 7 studenti intossicati - Per due di loro è stato necessario il trasporto in pronto soccorso, ma le loro condizioni non desterebbero. Momenti di paura nel liceo "Elio Vittorini" del quartiere Arenella di Napoli, dove un power bank è improvvisamente esploso all'interno di uno zaino, provocando l'intossicazione di 7 ragazzi. (Today.it)

Power bank del cellulare esplode a scuola : 7 studenti intossicati - 2 al pronto soccorso - Il dispositivo elettronico, che viene utilizzato per ricaricare lo smartphone anche senza una presa dell’elettricità, sarebbe esploso all’improvviso. Non posso prendere provvedimenti. A raccontare la vicenda, accaduta il 4 ottobre scorso presso il Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Elio ... (Thesocialpost.it)

Napoli - esplode power bank in classe : 7 studenti intossicati - . Un’esplosione di una power bank ha causato il ricovero di sette studenti in una scuola superiore di Napoli. L’incidente è avvenuto venerdì 4 ottobre 2024 presso il Liceo Statale “Elio Vittorini”, nel quartiere Arenella. Napoli, esplode power bank in classe: 7 studenti intossicati Due studenti ... (Teleclubitalia.it)

Esplode in aula il power bank: sette studenti intossicati a Napoli - Paura in una scuola superiore di Napoli, dove un power bank del cellulare è esploso in classe, provocando l'intossicazione di sette studenti. Tra questi, ... (urbanpost.it)

Esplosione in una scuola, 7 ragazzi sono rimasti intossicati: paura per 2 di loro in pronto soccorso - In un liceo di Napoli è esploso un power bank in maniera del tutto inaspettata: alcuni ragazzi sono finiti in pronto soccorso. (bigodino.it)

Paura a scuola: scoppia un power bank in classe, diversi studenti intossicati - Un brutto incidente si è verificato al liceo Vittorini di Napoli, nel quartiere Arenella. Venerdì scorso, in una delle aule, un power bank è esploso, provocando l’intossicazione di ben sette studenti. (napolitoday.it)