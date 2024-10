Dalle botteghe storiche agli esponenti dei comitati di zona

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dai negozi storici ai rappresentanti di associazioni e, la città premia le proprie eccellenze. Tanti i riconoscimenti tributati dal Comune nel pomeriggio di ieri, durante la cerimonia delle benemerenze civiche. Nella sezione "" sono stati premiati Giuliana Battecca, da 43 anni titolare di un negozio di abbigliamento per cerimonie, e i rappresentanti del ristorante "Hua Chao" di Borgolombardo, aperto 30 anni fa e tra i primi a portare in città la cucina tradizionale cinese. Premiato inoltre il ristorante "La Ruota" che, come si legge nella motivazione, "da 60 anni baluardo del gusto toscano e della tradizione culinaria italiana, dà lustro alla nostra città". Del tutto meritata la dicitura di "artigiano storico" assegnata al parrucchiere Francesco Santeramo, che all’età di 80 anni continua ad esercitare l’arte del pettine e della forbice. (Ilgiorno.it)