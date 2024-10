Quotidiano.net - Dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Avrebbe datoall'su cui si trovava lae poi, quando la donna ricoperta di ustioni è riuscita a uscire dvettura in fiamme, l'ha raggiunta e bloccata e uccisa a. Con questa accusa è stato fermato dpolizia un pregiudicato di 65 anni. E' accusato di omicidio premeditato e aggravato. La donna, che aveva 60, era ricoverata in ospedale e prima di morire è riuscita a raccontarefiglia epolizia l'accaduto. Il fatto è avvenuto la notte del 6 ottobre scorso in agro di Gravina in Puglia. L'uomo fermato, che ha precedenti per delitti contro il patrimonio e la persona, si chiama Giuseppe Lacarpia, di 65 anni. La vittima, Maria Arcangela Turturo, aveva 60 anni.