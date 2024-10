Così un piccolo pezzo prodotto a Brindisi ha messo a rischio i voli su aerei Boeing: l’effetto farfalla scoperto anche con consulenze e Fbi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un minuscolo pezzo prodotto in una piccola fabbrica nella zona industriale di Brindisi ha rischiato di produrre un grande disastro aereo dall’altra parte del mondo. C’è un’azienda italiana che ha messo a repentaglio la sicurezza di quasi mezzo migliaio di vettori di Boeing che hanno volato sui cieli di mezzo mondo perché fabbricava componenti con materiali non conformi e quindi con proprietà di resistenza “largamente inferiori” agli standard provocando un “pericolo di cedimento” che avrebbe potuto comportare il “collasso” anche del pavimento. È un mirabile riassunto dell’effetto farfalla quello che la procura di Brindisi sostiene al termine di un’inchiesta che ha visto la collaborazione dell’autorità giudiziaria degli Stati Uniti. Nei cieli di mezzo pianeta hanno volato 477 Boeing 787 Dreamliner che – ad avviso del pubblico ministero Giuseppe De Nozza – montavano 4. Ilfattoquotidiano.it - Così un piccolo pezzo prodotto a Brindisi ha messo a rischio i voli su aerei Boeing: l’effetto farfalla scoperto anche con consulenze e Fbi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un minuscoloin una piccola fabbrica nella zona industriale diha rischiato di produrre un grande disastro aereo dall’altra parte del mondo. C’è un’azienda italiana che haa repentaglio la sicurezza di quasi mezzo migliaio di vettori diche hanno volato sui cieli di mezzo mondo perché fabbricava componenti con materiali non conformi e quindi con proprietà di resistenza “largamente inferiori” agli standard provocando un “pericolo di cedimento” che avrebbe potuto comportare il “collasso”del pavimento. È un mirabile riassunto delquello che la procura disostiene al termine di un’inchiesta che ha visto la collaborazione dell’autorità giudiziaria degli Stati Uniti. Nei cieli di mezzo pianeta hanno volato 477787 Dreamliner che – ad avviso del pubblico ministero Giuseppe De Nozza – montavano 4.

Boeing 787 e pezzi non conformi, quali parti produce l’Italia e ci sono dei pericoli per chi vola? - Le domande e le risposte dopo le indagini della procura di Brindisi sui prodotti con materiale non conforme. Ecco cosa è successo e che conseguenze ci sono per chi viaggia ... (corriere.it)

Shopping in Thailandia: cosa conviene comprare - La Thailandia vanta ancora prezzi molto competitivi rispetto all’Europa, ma ecco cosa conviene davvero comprare e mettere in valigia prima di rientrare a casa ... (siviaggia.it)

Volantino Expert fino al 12 ottobre: il compleanno è di Expert, il regalo è il Sottocosto! - Volantino Expert valido fino al 12 ottobre: è il compleanno di Expert, quindi vi regala un Sottocosto con rateizzazioni, promo e supervalutazioni. (smartworld.it)