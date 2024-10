«Contributo di solidarietà soltanto dalle grandi aziende» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il sottosegretario leghista Massimo Bitonci: «Nessun aumento della tassazione per cittadini e piccole imprese. I Comuni dovrebbero vendere le partecipazioni nelle società quotate». Laverita.info - «Contributo di solidarietà soltanto dalle grandi aziende» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il sottosegretario leghista Massimo Bitonci: «Nessun aumento della tassazione per cittadini e piccole imprese. I Comuni dovrebbero vendere le partecipazioni nelle società quotate».

