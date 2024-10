Christopher Ciccone, il fratello di Madonna è morto: “È difficile spiegare il nostro legame” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Christopher Ciccone, artista poliedrico, ballerino, stilista e fratello minore di Madonna , è morto. Aveva 63 anni. Ciccone è morto venerdì nel Michigan, ha detto domenica il suo rappresentante Brad Taylor all’Associated Press. Aveva il cancro. Domenica Madonna ha pubblicato un omaggio a lui su Instagram con una serie di foto scattate nel corso degli anni. “È stato l’uomo più vicino a me per così tanto tempo”, ha scritto. “È difficile spiegare il nostro legame. Ma è nato dalla consapevolezza che eravamo diversi e che la società ci avrebbe reso la vita dura perché non seguivamo lo status quo. Ci siamo presi per mano e abbiamo danzato attraverso la follia della nostra infanzia”. Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), artista poliedrico, ballerino, stilista eminore di, è. Aveva 63 anni.venerdì nel Michigan, ha detto domenica il suo rappresentante Brad Taylor all’Associated Press. Aveva il cancro. Domenicaha pubblicato un omaggio a lui su Instagram con una serie di foto scattate nel corso degli anni. “È stato l’uomo più vicino a me per così tanto tempo”, ha scritto. “Èil. Ma è nato dalla consapevolezza che eravamo diversi e che la società ci avrebbe reso la vita dura perché non seguivamo lo status quo. Ci siamo presi per mano e abbiamo danzato attraverso la follia della nostra infanzia”.

