Metropolitanmagazine.it - Chiara Ferragni sarà ospite a Belve? L’indiscrezione

(Di lunedì 7 ottobre 2024): a lanciarel’esperto di tv Davide Maggio secondo cui ci sarebbe stato un incontro tra l’influencer e Francesca Fagnani per “discutere sulla sua partecipazione”. La nuova stagione di, in onda da fine novembre, sta iniziando a prendere forma e ovviamente averecomesarebbe un colpaccio non indifferente. Dall’intervista con Fazio piena di non detti e mezze frasi dello scorso 3 marzo, l’imprenditrice digitale si è allontanata dalla tv preferendo il silenzio o giusto una manciata di esternazioni sui social, mezzo che sicuramente maneggia con più disinvoltura. “sarebbe tentata dal metterci la faccia, affrontando di petto una situazione mai così delicata e dando una sterzata alla sua comunicazione”, scrive davidemaggio.it riportando il rumor che ad oggi non ha avuto ulteriori riscontri.