Chi è Brando Badoer, il pilota italiano della McLaren che sogna la Formula 1 come suo padre (Di lunedì 7 ottobre 2024) La McLaren ha annunciato che Brando Badoer entrerà nel programma giovani del team. Il figlio d'arte, papà Luca è stato pilota di Formula 1, nel 2025 guiderà per la Prama in Formula 3.

FIA Formula 3 - Massimo Costa Grandi movimenti per Brando Badoer. Il 18enne figlio di Luca, ex pilota di Formula 1, è stato promosso nell'Academy McLaren che, dopo un anno di valutazione, ha esercitato ... (italiaracing.net)

