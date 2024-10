Carlo Conti lancia la bomba: i Pink Floyd insieme al Festival. Motivi per dubitarne (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sarebbe interessante sapere se in Inghilterra, patria dei Pink Floyd, sono al corrente che nell’Italia culla dell’arte c’è un famoso presentato Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Carlo Conti lancia la bomba: i Pink Floyd insieme al Festival. Motivi per dubitarne Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sarebbe interessante sapere se in Inghilterra, patria dei, sono al corrente che nell’Italia culla dell’arte c’è un famoso presentato Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Sanremo 2025 - Carlo Conti sogna i Pink Floyd. Canzoni in gara più brevi - Anche le cover, protagoniste della serata dei duetti, avranno un limite massimo di 4 minuti, contro i 4 minuti e 30 secondi di quest'anno. "È ancora presto ma posso dire che ho iniziato a dormire poco la notte perché è il momento più importante per la scelta delle canzoni – dice –. E infatti il ... (Quotidiano.net)

