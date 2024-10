Burioni: "Dengue, in un caso su 20 si possono avere problemi molto gravi” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pesaro, 7 ottobre 2024 - Il virologo pesarese Roberto Burioni, professore ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, presenza fissa di Che Tempo Che Fa sul Nove con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ieri sera è intervenuto nella prima puntata di stagione affrontando due temi sentiti: la Dengue – malattia infettiva che dopo il focolaio a Fano l’altro giorno ha registrato il primo caso a Pesaro- e la bronchiolite nei neonati. IMAGOECONOMICA “Quest’anno ci sono stati moltissimi casi di Dengue nel mondo – ha detto il professore Borioni - quindi aumenta la probabilità che un malato prenda un aereo e venga in Italia. Quando arriva in Italia, se non ci sono le zanzare non succede niente, la persona viene curata e finisce lì. Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pesaro, 7 ottobre 2024 - Il virologo pesarese Roberto, professore ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, presenza fissa di Che Tempo Che Fa sul Nove con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ieri sera è intervenuto nella prima puntata di stagione affrontando due temi sentiti: la– malattia infettiva che dopo il focolaio a Fano l’altro giorno ha registrato il primoa Pesaro- e la bronchiolite nei neonati. IMAGOECONOMICA “Quest’anno ci sono stati moltissimi casi dinel mondo – ha detto il professore Borioni - quindi aumenta la probabilità che un malato prenda un aereo e venga in Italia. Quando arriva in Italia, se non ci sono le zanzare non succede niente, la persona viene curata e finisce lì.

Ilrestodelcarlino.it - Burioni: "Dengue, in un caso su 20 si possono avere problemi molto gravi”

