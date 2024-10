Lettera43.it - Arresti ultrà, da Simone Inzaghi a Javier Zanetti e Davide Calabria: la convocazione dei pm

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’inchiesta condotta dalla Dda di Milano sulle curve di Milan e Inter sta entrando in una nuova fase cruciale. Dopo gliche hanno colpito duramente i vertici del tifo organizzato meneghino, i prossimi giorni vedranno il proseguimento delle indagini con l’audizione di persone informate sui fatti. Tra le persone chiamate a testimoniare ci sono figure di spicco, che non risultano indagati, come il tecnicoe il vicepresidente, tra i primi a essere ascoltati dagli inquirenti. Nel caso del Milan, il capitanodovrà rispondere alle domande della magistratura. La procura è intenzionata anche a sentire l’ex nerazzurro Milan Skriniar, impegnato però in queste settimane con la nazionale slovacca. Una combo con le curve di Milan (in alto) e Inter (in basso). (Ansa).