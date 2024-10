Metropolitanmagazine.it - Angelica Amodei, chi è la figlia di Rosanna Lambertucci

(Di lunedì 7 ottobre 2024)racconta a Domenica In la sua esperienza da mamma. «Miaè la settima, prima di lei ho perso 6 figli. Per questo quando è arrivata sono stata molto possessiva». «Le cose più importanti della mia carriera le ho fatte dopo l’arrivo di– racconta la conduttrice – perché la disciplina che mi sono imposta mi ha aiutata anche nel lavoro».è una conduttrice televisiva e scrittrice. Proprio come la mamma,si è appassionata al mondo della cucina e della nutrizione affermandosi nel mondo della salute e del benessere. A differenza della mamma che è stata uno dei volti più amati di tantissimi programmi di successo della Rai,ha iniziato a farsi conoscere come autrice televisiva. Poi il debutto sul canale di Alice Tv dove ha cominciato a lavorare in un programma dedicato al food “La salute vien mangiando”.