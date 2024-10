Andrea Pennacchi in 'Shakespeare and me' a Schio (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Dice Shakespeare che il nostro destino è scritto dentro di noi. Un po’ del mio però l’ho letto tra le righe delle sue opere". Racconta questo e molto altro Andrea Pennacchi nello spettacolo “Shakespeare and me”, il 12 ottobre al ?Teatro Astra di Schio alle ?ore 21.00. Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Diceche il nostro destino è scritto dentro di noi. Un po’ del mio però l’ho letto tra le righe delle sue opere". Racconta questo e molto altronello spettacolo “and me”, il 12 ottobre al ?Teatro Astra dialle ?ore 21.00.

Vicenzatoday.it - Andrea Pennacchi in 'Shakespeare and me' a Schio

