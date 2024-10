Al torneo degli ingegneri, la squadra di Foggia schiera un calciatore sotto falso nome: “Gravissimo” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al Campionato di calcio organizzato dal Consiglio dell’ordine professionale, la squadra che rappresenta l’Ordine di Foggia schiera in campo un calciatore, spacciandolo per ingegnere. Ma lo scambio di persona (con tanto di finte generalità) non è sfuggito al Consiglio Nazionale degli ingegneri Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al Campionato di calcio organizzato dal Consiglio dell’ordine professionale, lache rappresenta l’Ordine diin campo un, spacciandolo per ingegnere. Ma lo scambio di persona (con tanto di finte generalità) non è sfuggito al Consiglio Nazionale

Foggiatoday.it - Al torneo degli ingegneri, la squadra di Foggia schiera un calciatore sotto falso nome: “Gravissimo”

Giugliano domani a Foggia, Bertotto: “Voglia una squadra matura e concentrata” - . Dopo l’importante vittoria con il Catania, domani sera ritorna in campo il Giugliano di Valerio Bertotto impegnato allo Zaccheria con il Foggia reduce dal pesante ko con il Benevento per 4-0. L’Allenatore gialloblù è ritornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia della delicata ... (Teleclubitalia.it)

Latina-Foggia: Mister Brambilla carica la squadra in conferenza pre-gara - Si preannuncia una sfida cruciale per il Foggia, in trasferta a Latina, dopo la pesante sconfitta subita in casa contro… L'articolo Latina-Foggia: Mister Brambilla carica la squadra in conferenza pre-gara proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Daniele De Rossi e la maglietta firmata: addio allo stemma della squadra, in panchina sfoggia il logo - Niente stemma della squadra e spazio al logo del brand: sta arrivando una rivoluzione glamour in panchina?Continua a leggere . Negli ultimi giorni sui social si è creata una discussione intorno a Daniele De Rossi, allenatore della squadra di calcio della Roma, che ha sfoggiato una t-shirt griffata ... (Fanpage.it)