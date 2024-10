Addio Johan Neeskens, muore a 73 anni l'eroe del calcio olandese e del Barca (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il calcio olandese e non solo piange la scomparsa a 73 anni di Johan Neeskens . A darne notizia è la stessa Federcalcio orange, per la quale l’ex centrocampista si trovava in Algeria per il progetto «WorldCoaches». Considerato fra i migliori giocatori di sempre, ha fatto parte del grande ciclo dell’Ajax di Cruyff capace di vincere tre Coppe dei Campioni di fila, poi il trasferimento al Barcellona Feedpress.me - Addio Johan Neeskens, muore a 73 anni l'eroe del calcio olandese e del Barca Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ile non solo piange la scomparsa a 73di. A darne notizia è la stessa Federorange, per la quale l’ex centrocampista si trovava in Algeria per il progetto «WorldCoaches». Considerato fra i migliori giocatori di sempre, ha fatto parte del grande ciclo dell’Ajax di Cruyff capace di vincere tre Coppe dei Campioni di fila, poi il trasferimento al Barcellona

Morto Johan Neeskens - stella dell’Olanda del calcio totale : aveva 73 anni - Il rigore firmato da Neeskens in finale contro la Germania (Getty Images). Poi il passaggio al Barcellona e il trionfo in Coppa delle Coppe nella stagione 1978/79. In totale in nazionale Neeskens ha segnato 17 gol in 49 presenze. Si tratta di uno dei migliori giocatori di sempre nella storia del ... (Lettera43.it)

Lutto nel mondo del calcio : è morto Johan Neeskens - La notizia è stata confermata direttamente dalla federcalcio olandese. Neeskens ha fatto parte della squadra dell’Ajax che ha vinto tre Coppe dei Campioni consecutive (1971, 1972 e 1973) e in tutto ha vestito la maglia dell’Olanda per 49 volte. Aveva 73 anni. “Con Johan Neeskens, il mondo del ... (Calcioweb.eu)

Addio a Johan Neeskens - leggenda di Olanda e Barcellona aveva 73 anni - Neeksens ha fatto parte della generazione d'oro dell'Olanda negli anni '70 e ha vissuto gran parte della propria carriera come 'partner' di Johan Cruyff in Nazionale, […]. (Adnkronos) – Johan Neeskens, leggenda dell'Olanda e del Barcellona, è morto all'età di 73 anni. Il decesso dell'ex calciatore, ... (Periodicodaily.com)