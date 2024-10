Iltempo.it - Accordi di Abramo "vivissimi". Fabbri: la verità sul piano strategico di Israele

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un anno è di solito il tempo che si attende per azzardare i primi bilanci. Negli ultimi 365 giorni, dal pogrom di Hamas del 7 ottobre 2023, sono accadute milioni di cose. E quello che era nato come un ennesimo capitolo della guerra israelo-palestinese, si è trasformato in un conflitto che riguarda tutto il Medio Oriente, come dimostra il coinvolgimento profondo dell'Iran. Bilanci, appunto. Domanda forse banale ma esaustiva è sempre: chi sta vincendo questa guerra? “Per rispondere a questa domanda bisogna prima distinguere i due campi: quello tattico, cioè lampante agli occhi di tutti, e quello, che invece riguarda le dinamiche di medio-lungo periodo”, premette l'esperto geopolitico Dariodurante la puntata di Omnibus, trasmissione mattutina di La7.