Accendere il riscaldamento, quando si può a seconda di dove abiti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal 15 ottobre al via l'accensione nel Nord Italia. Le altre regioni dovranno aspettare. Guida alle zone climatiche e alle date Wired.it - Accendere il riscaldamento, quando si può a seconda di dove abiti Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal 15 ottobre al via l'accensione nel Nord Italia. Le altre regioni dovranno aspettare. Guida alle zone climatiche e alle date

Riscaldamento in casa - ecco come e quando si potrà accendere - È quanto diffuso dall'amministrazione comunale nella giornata di oggi 7 ottobre. . . TRIESTE - Gli impianti di riscaldamento domestico potranno essere accesi in tutto il territorio del Comune di Trieste dal 15 ottobre prossimo, per un massimo di 14 ore al giorno comprese tra le 5 del mattino e le ... (Triesteprima.it)

Accensione riscaldamento a Pordenone - quando si possono accendere i termosifoni : le regole - Le giornate si accorciano sempre di più e le temperature in discesa ci hanno fatto ormai entrare pienamente nell'autunno. Arriva quindi il momento, anche in vista della fredda stagione invernale, di accendere il riscaldamento. Ma quando si potranno accendere a Pordenone? Qual è la data e quali... (Pordenonetoday.it)

A Trento il riscaldamento si può accendere - ma per 7 ore al giorno - A Trento il riscaldamento si può accendere, ma per sette ore al giorno. Arriva l'ok dal Comune di Trento con una nota, nella quale si "ricorda che in attesa della consueta ordinanza di ottobre che permette di accendere il riscaldamento per 14 ore al giorno, è sempre possibile accendere gli... (Trentotoday.it)