A Pontida soffia forte il vento dell’estrema destra tra sovranisti e la nuova santa alleanza

(Di lunedì 7 ottobre 2024). “ildellain Europa”. Risuona così, tante volte, con voci diverse. Ma il concetto, ripetuto con orgoglio, è sempre lo stesso. Quel che è certo è che a, quella targata 2024, dove “non è reato difendere i confini” è il leit motive del pratone,. Eccome. L’aria che tira è diversa. Basta leggere i nomi sulla scaletta degli interventi per capire che questa edizione è lontana da tutte le altre. Diversa perché Open Arms è agli sgoccioli, diversa per la virata politica del partito, per i botta e risposta con gli alleati di Governo, gli stessi che Salvini definirà “amici nonostante qualche litigio” pochi minuti dopo la replica di Vannacci a Tajani. Diversa perché ac’è meno gente: tanti sono gli spazi vuoti e pochi i militanti. Sono lontani i tempi delle 10mila presenze. Ma si vede che dal palco le sensazioni sono diverse. (Bergamonews.it)