A Inzaghi il premio Scopigno! Poi ringrazia: «Grazie Inter. 2 figure»

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il tecnico dell’vince ilcome miglior allenatore della Serie A 2023-24. Il suo commento a riguardo.– Simoneha vinto il“Manlio” come “Miglior allenatore della Serie A” per la stagione 2023/24. Ilviene assegnato al tecnico che durante la stagione “si è maggiormente distinto per sportività, preparazione, classe, eleganza, modo di porsi con i media e capacità di relazionarsi con la propria squadra che alle doti professionali uniscono quelle qualità umane e sportive”. Tutte doti che hanno distinto Manlio– storico allenatore del Cagliari dello Scudetto, nel 1970 – nel corso della sua brillante carriera e l’hanno reso unico nel panorama dei tecnici nazionali.