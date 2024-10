7 ottobre, solo una cosa certa: gli accordi di Abramo hanno tenuto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mentre il mondo per la prima volta dal 1948 prende consapevolezza della ‘questione israeliana’, cioè delle conseguenze della creazione voluta dal mondo anglosassone di uno Stato teocratico dentro i territori arabi, assistiamo ad una guerra spietata su vari fronti: Gaza, dove ha assunto la portata di un genocidio, Cisgiordania, dove gli attacchi mirati alle infrastrutture civili fanno presagire una operazione di annessione ormai nei fatti, Libano, colpita la capitale con tonnellate di bombe dopo gli attacchi terroristici via walkie talki, ora l’Iran, dove Israele può attaccare solo con il supporto operativo degli Stati Uniti. La guerra ha coinvolto anche lo Yemen, la Siria e l’Iraq e in parte anche l’Egitto che ha visto uccidere alcuni soldati del proprio esercito al confine con Gaza. Ilfattoquotidiano.it - 7 ottobre, solo una cosa certa: gli accordi di Abramo hanno tenuto Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mentre il mondo per la prima volta dal 1948 prende consapevolezza della ‘questione israeliana’, cioè delle conseguenze della creazione voluta dal mondo anglosassone di uno Stato teocratico dentro i territori arabi, assistiamo ad una guerra spietata su vari fronti: Gaza, dove ha assunto la portata di un genocidio, Cisgiordania, dove gli attacchi mirati alle infrastrutture civili fanno presagire una operazione di annessione ormai nei fatti, Libano, colpita la capitale con tonnellate di bombe dopo gli attacchi terroristici via walkie talki, ora l’Iran, dove Israele può attaccarecon il supporto operativo degli Stati Uniti. La guerra ha coinvolto anche lo Yemen, la Siria e l’Iraq e in parte anche l’Egitto che ha visto uccidere alcuni soldati del proprio esercito al confine con Gaza.

