Lettera43.it - 7 ottobre, Netanyahu convoca una riunione urgente di sicurezza

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il primo ministro israeliano Benyaminhato unasulladopo l’incontro del governo in occasione dell’anniversario degli attacchi del 7. Inizialmente l’incontro sembrava essere, ma un funzionario ha spiegato al Times of Israel che «il governo tiene regolarmente discussioni ministeriali su vari argomenti all’ordine del giorno ed è quello che sta facendo ora». Intanto l’Idf ha annunciato di aver eseguito un nuovo attacco mirato nella periferia meridionale di Beirut, già da settimane teatro di raid contro esponenti di Hezbollah. Nelle stesse ore a Tel Aviv sono scattate sirene d’allarme per il lancio di un missile terra-terra dallo Yemen, intercettato dalle forze israeliane.