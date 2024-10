7 ottobre, al via le celebrazioni in Israele, Herzog: “Sosteneteci contro i nemici” (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Il 7 ottobre 2023 lascia una cicatrice sull'umanità, una cicatrice sulla faccia della Terra" ha dichiarato il presidente di Israele, sottolineando la necessità dell'impegno di tutti affinché Israele riesca a sconfiggere i suoi nemici L'articolo 7 ottobre, al via le celebrazioni in Israele, Herzog: “Sosteneteci contro i nemici” proviene da Il Difforme. Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Il 72023 lascia una cicatrice sull'umanità, una cicatrice sulla faccia della Terra" ha dichiarato il presidente di, sottolineando la necessità dell'impegno di tutti affinchériesca a sconfiggere i suoiL'articolo 7, al via lein: “” proviene da Il Difforme.

